Coronavirus, chiusa la Lombardia ed altre undici province del Nord

La bozza del decreto del governo: chiusa la Lombardia - Ha iniziato a circolare la bozza del documento del governo che contiene le nuove misure nazionali di contenimento dell'emergenza da Coronavirus. Il provvedimento più grande è quello che riguarda la Lombardia: non si parla più di “zona rossa”, perché la Regione è stata chiusa.

Nel documento, infatti, si legge il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, e il controllo delle zone scambiate in Piemonte ed Emilia-Romagna. Gli spostamenti saranno permessi da soli in caso di emergenza. Le provincia diventate “zona rossa” Sono the following: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Situazione in Puglia

"Ad oggi in tutta la Puglia sono circa 500 le persone che si trovano in quarantena fiduciaria (obbligo di rimanere a casa con sorveglianza attiva, a seguito di contatto stretto con un caso positivo al Covid 19)". Lo fa sapere il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Che aggiunge. "A queste, si aggiunge un’altra fascia di popolazione, in particolare persone rientrate dalle zone gialle (regioni e province con focolaio) alle quale i medici di famiglia hanno consigliato la permanenza domiciliare a casa sempre per motivi precauzionali".