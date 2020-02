Misure precauzionali "coronavirus", Sava, Grottaglie, Lecce, Bari rinviano e feste, gare e fiere

Il sindaco di Sava, Dario Iaia, ha annunciato per domani la sospensione delle manifestazioni pubbliche per la ricorrenza della Madonna di Pasano. «A causa del coronavirus – scrive il primo cittadino su Facebook -, i tradizionali festeggiamenti per la ricorrenza della “Madonna di Pasano”, programmati per domani domenica 1 marzo, sono stati rinviati, a causa dell’emergenza “Covid-19”, a data da destinarsi».

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Mino Borraccino, ha comunicato che in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, la Regione Puglia, d’intesa con ENAC e ITA/ICE, Aeroporti di Puglia, DTA, Pugliasviluppo e ARTI, ha deciso di rinviare ad ottobre prossimo l’evento internazionale “Mediterranean Aerospace Matching” che si sarebbe dovuto tenere dal 25 al 27 marzo all’aeroporto di Grottaglie.

Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, invece, sempre nell'ambito delle misure precauzionali per l'emergenza Coronavirus, ha sospeso la mezza maratona “Corri a Lecce” e le iniziative associate alla prima “Eco Domenica” in programma l'1 marzo. Sempre a lecce è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi la Fiera degli arredi d’esterno, “Externa”.

Le misure di prevenzione contro la diffusione del Coronavirus si estendono anche alla Fiera del Levante di Bari, che ha rimandato due saloni specialistici inseriti nel programma delle attività del mese di marzo.

Externa, la fiera nazionale dell'arredo degli spazi esterni, è stata rimandata a data da destinarsi. Enoliexpo, la manifestazione specializzata dedicata a vino e olio e ai loro sistemi di produzione e lavoro, slitta invece ai giorni 11, 12 e 13 giugno.