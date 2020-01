Smemorato vincitore di Grottaglie tra 12 giorni perderà 90mila euro

Mancano solo 12 giorni per riscuotere la vincita da oltre 90mila euro realizzata a Grottaglie presso il punto vendita Sisal Royale Bar di via Archita 2 nel concorso n. 134 di giovedì 7 novembre 2019.

Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, come spiega Agipronews, la giocata da 4 euro è stata convalidata il giorno stesso dell’estrazione, a metà pomeriggio: il giocatore "smemorato" ha centrato un "5" e un "4" per una vincita complessiva di 91.245,45 euro. I termini per la riscossione – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino – scadranno il prossimo mercoledì 5 febbraio.