Morti 6 medici e infermieri del 118 ucraino, consegnati i primi giubbini antiproiettile

In quasi un mese di guerra, l’attacco dell’esercito russo in Ucraina ha già colpito 58 ambulanze e ucciso sei soccorritori medici e infermieri. Lo ha annunciato il ministro ucraino della Salute, Viktor Lyashko (nella foto in abiti civili).

«Oggi ho consegnato la prima parte dei giubbotti antiproiettile agli operatori sanitari di emergenza – ha detto il ministro - che nonostante tutto stanno salvando sotto le esplosioni gli ucraini al confine della zona di combattimento attiva».