L'assessore Pentassuglia incontra a Sava il candidato sindaco del Pd

Oggi in occasione dell’Assemblea delle Città del Vino tenutasi a Sava, l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, ha incontrato il candidato sindaco della coalizione progressista, Giulio Rossetti, insieme ai rappresentanti locali del PD ed ai vari rappresentanti degli altri gruppi della coalizione. Durante l’incontro Rossetti ha rappresentato le esigenze del settore agricolo savese chiedendo massima attenzione per il territorio a prevalente e tradizionale vocazione agricola.

Ha dichiarato Rossetti: “si tratta di un settore che vede oggi coinvolti molti giovani che guardano speranzosi all’Agricoltura, un settore che va pertanto tutelato, accompagnato e valorizzato, sia per l’indotto economico che crea e sia perché può essere volano di sviluppo per la promozione turistica e culturale del nostro territorio. Non a caso, nel nostro programma dei primi 100 giorni abbiamo previsto l’apertura di uno sportello Agricoltura di prima informazione aperto a tutti”.

Nel corso dell’incontro, l’Assessore Pentassuglia ha ribadito la necessità di diversificare la produzione e quindi le colture, evidenziando che si sta lavorando per mettere insieme agricoltura, ambiente, lavoro e formazione. L’Assessore ha inoltre anticipato la recente approvazione in materia di Xylella del piano di azione per il 2022 che vede Sava inserita tra i Comuni interessati e con iniziative volte al sostegno degli olivicoltori, attraverso indennizzi, in regime di aiuto per le aziende che hanno volontariamente estirpato gli alberi infetti e per l’applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie, sfruttando le risorse previste dal Piano di rigenerazione olivicola. Inoltre, l’Assessore ha precisato che è stata assunta una delibera finalizzata all’inclusione del Comune di Sava ed altri 3 comuni del tarantino nel decreto ministeriale per gli indennizzi da Xylella, comuni non presenti negli anni 2018 e 2019. Infine, l’Assessore Regionale all’Agricoltura Pentassuglia ha dato ampia disponibilità al Candidato Sindaco Giulio Rossetti per incontrare gli agricoltori e le aziende locali al fine di illustrare importanti iniziative riguardanti il proprio assessorato.