Ucraina, attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

Le news dell'ultima ora sulla guerra tra Russia e Ucraina nel nono giorno di conflitto. Attacco russo nella notte alla centrale nucleare di Zaporizhzhia: "Ora è in sicurezza". Zelensky accusa: "Mosca ricorre al terrore nucleare, vuole ripetere Chernobyl", ma allarme è rientrato. Bombe distruggono la termoelettrica di Okhtyrka. Oggi riunioni d'emergenza dei ministri degli Esteri di Nato, G7 e Ue sull'Ucraina. Ai negoziati accordo sui corridoi umanitari. Mosca: "Progressi significativi". Kiev: "Non è quello che volevamo". Nuovi colloqui in Bielorussia la prossima settimana. Putin: "Russi e Ucraini unico popolo, distruggeremo anti-Russia"

Continua l'assedio russo in Ucraina: presa Kherson, bombe su Mariupol e Chernihiv, la Capitale Kiev continua a resistere. Macron: "Putin non si fermerà". Zelensky a Putin: "Siediti con me per negoziare". Nella notte, in seguito ai bombardamenti delle truppe russe, è scoppiato un incendio presso la centrale di Zaporizhzya, l'impianto nucleare più grande d'Europa. Il ministro degli Esteri ucraino ha parlato di pericolo di esplosione "10 volte superiore a quella di Chernobyl".

