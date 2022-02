Nessun giallo: "la Bugatti da 8 milioni è in collaudo misto percorso cittadino e pista di Nardò

La Bugatti bianca che sta girando in questi giorni nelle strade del Salento, non sarebbe una delle dieci esistenti al mondo (una di queste è di Ronaldo), ma sarebbe l’undicesima, più potente e tecnologicamente più innovativa, ancora in fase di collaudo. E il giovane alla guida immortalato mentre fa rifornimento ad una colonnina self service sulla Avetrana Nardò, sarebbe il collaudatore della Nardò Technical Center dove il prototipo della Bugatti sta completando le prove di pista.

Spiegato quindi il gallo della costosissima macchina vista girare per le strade tra le province di Brindisi e Lecce. Chiusa anche la caccia al misterioso milionario automobilista che sta facendo impazzire gli appassionati di motori e riempiendo pagine di giornali, quotidiani e rotocalchi di settore.

Fonti "bene informate fanno sapere che la Bugatti bianca è attualmente nella fase di collaudo su strade miste, urbane ed extraurbane (percorso cittadino). A guidarla, a turno, 24 ore su 24, sono i collaudatori della pista di Nardò che si danno il cambio proprio allo scopo di stressare i motori e la meccanica del bolide portandoli allo stremo. Sarebbe uno di loro, dunque, il guidatore solitario fotografato alla pompa di benzina. Anche per la targa tedesca ci sarebbe una spiegazione logica. Il marchio Bugatti, pur essendo francese, è di fatto di proprietà del gruppo tedesco Wolkswagen ed è in Germania che viene assemblata, da qui l’immatricolazione alla motorizzazione di quel Paese. Un ultimo particolare: il modello della nuova Bugatti, grazie alle innovazioni per ora top secret, costerà più di 8 milioni di euro.