Chi è l'uomo che ha sparato contro l'auto della polizia ferendo due agenti

Si chiama Pantaleo Varallo, 42enne tarantino, l'uomo che ieri mattina ha seminato il terrore in viale Magna Grecia, sparando a ripetizione contro i poliziotti, poco prima delle 11,30 in una strada che brulicava di gente e di auto. Gli agenti della Volante lo stavano braccando perché poco prima avrebbe avuto un diverbio con un concessionario durante il giro di prova in città di una Porsche Cayenne. Al termine del giro l’uomo si sarebbe allontanato portandosi via le chiavi della costosa auto, così il concessionario ha chiamato le forze dell’ordine.

Dopo la segnalazione del sospetto caso di tentata rapina della vettura, il malvivente, che si era allontanato a piedi, è stato notato da un poliziotto fuori servizio. L'agente lo ha subito segnalato e lo ha anche pedinato per diversi minuti, fornendo alla centrale operativa indicazioni precise e la descrizione del sospettato, completamente vestito di scuro e con un berretto nero calcato sul volto.

Le pattuglie hanno manovrato per chiudere al ricercato ogni possibile via di fuga nella zona e una delle auto lo ha incrociato in viale Magna Grecia, mentre camminava spedito sul marciapiede. La Volante ha fatto inversione, ma mentre si stava posizionando di traverso sulla carreggiata è scattata l'imprevedibile reazione a colpi di pistola.

L'uomo, in maniera incomprensibile, è tornato sui suoi passi e ha tirato fuori l'arma. Poi ha esploso in rapida successione almeno una decina di colpi con una calibro 9. I primi hanno centrato l'agente che stava per scendere dall'auto e che è caduto sull'asfalto con una ferita all'addome. Gli altri li ha indirizzati da distanza ravvicinata contro il posto di guida.