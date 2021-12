Arrestato Massimo Ferrero per "bancarotta fraudolenta"

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato stato arrestato a Milano con l’accusa di bancarotta fraudolentatrasferito e trasferito in carcere in seguito all’operazione della Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Paola, in provincia di Cosenza. A quanto pare la società blucerchiata non è coinvolta nelle indagini.

Proprio ieri il presidente doriano aveva dichiarato la sua volontà di lasciare la guida della società genovese: “Dopo otto anni di sacrifici, lavoro, passione, perché io, oltreché un presidente, mi considero un grande tifoso della Sampdoria - aveva dichiarato in un’intervista a Repubblica -, ma anche di attacchi personali, spesso calunniosi e critiche pesanti, che io ritengo ingiustificate.

Per altre 5 persone coinvolte nella vicenda, tra cui figurerebbero secondo quanto si apprende anche la figlia Vanessa e un nipote, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.