Ventenne travolto da un treno a Taranto

Un ragazzo di vent'anni di nazionalità pakistana è stato travolto e ucciso ieri sera da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Taranto a poca distanza dal porto mercantile.

Il giovane era in compagnia di altri due stranieri, uno dei quali è rimasto ferito. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 i vigili del Fuoco e gli agenti della polizia ferroviaria.

A quanto pare i tre stranieri si erano allontanati nei giorni scorsi dal centro di accoglienza per i migranti realizzato nel porto e dopo aver girato in città per alcune ore avrebbero deciso di rientrare nella struttura incamminandosi lungo i binari per tornare verso il porto mercantile. Mentre attraversano i binari al buio è sopraggiunto il treno che ha travolto la giovane vittima uccidendola sul colpo.