Agenzia funebre, "utili" consigli per l'acquisto nella sala d'attesa del Miulli

E tra i cartelli che invitano a lavarsi spesso le mani e a vaccinarsi salta fuori la pubblicità di un’agenzia funebre. Accade nella sala d’attesa dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, città metropolitana di Bari.

A sinistra la schermata con il numero progressivo per accedere ai servizi (pagamento ticket e altro), a destra la propaganda dell'imprresa di pompe funebri con "Casa funeraria senza costi aggiuntivi". La foto pubblicata su Facebook sta facendo il giro della rete provocando reazioni tra il divertito e il drammatico.

Non sembrano preoccuparsi i responsabili dell’ente ecclesiastico tra i centri di eccellenza della sanità privata accreditata dal servizio sanitario regionale. Niente di strano o di proibito da punto di vista pubblicitario, un’impresa vale l’altra per i pubblicitari che l’hanno ideata e commissionata proprio per farla vedere in un luogo dove quel consiglio all’acquisto è l’ultimo dei desideri.