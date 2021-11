Lavoro nero nella braceria, maxi multa da 65mila euro

I carabinieri di Martina Franca a seguito del controllo di una braceria del centro cittadino, hanno riscontrato una serie di violazioni in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione ed informazione dei lavoratori per cui sono state elevate sanzioni amministrative e ammende per un valore complessivo di 65mila euro.

E’ stata inoltre disposta la chiusura cautelare dell’esercizio ed il proprietario, un martinese di 54 anni ritenuto responsabile degli illeciti penali ed amministrativi è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Tra gli illeciti più importanti contestati, la maxi sanzione per “lavoro nero”, poiché 9 lavoratori su 18 sono risultati privi di assunzione. All'operazione hanno partecipato i militari dell’Arma (Sezione Radiomobile, Sezione Operativa e Stazione CC di Martina Franca), ma anche dai reparti specializzati N.A.S. e N.I.L. di Taranto.