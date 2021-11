Sette consigli per gli streaming dal vivo professionali

Gli streaming sono molto comuni al giorno d'oggi. Sono un ottimo modo per esprimere se stessi, intrattenere ed educare le persone allo stesso tempo. Tutte le principali reti di social media ti permettono di trasmettere in diretta. Puoi creare da casa tua, dall'ufficio o dalla strada usando uno smartphone o un computer. Usa questa opportunità per interagire con il tuo pubblico e sviluppare una connessione più profonda con loro.

Se sei interessato a produrre contenuti di alta qualità e a divertirti allo stesso tempo - ti abbiamo coperto. Abbiamo compilato una lista di 7 consigli per rendere i tuoi stream più professionali.

Assicurati che il tuo audio sia impeccabile

Tieni sempre a mente che l'audio è più importante del video. Un video professionale deve avere un audio di alta qualità e ben bilanciato. Vuoi che la gente ti senta sopra il rumore o la musica in sottofondo. Puoi utilizzare il tuo microfono incorporato, ma la qualità del suono sarà scarsa. I microfoni con un connettore da 3,5 mm o USB forniscono risultati migliori, sono semplici da usare e sono relativamente economici. I microfoni XLR forniscono la massima qualità del suono, ma richiedono un mixer audio.

Riempire il silenzio

Quando si trasmettono video giochi in diretta, evitare di avere lunghi periodi di silenzio. Alcune persone preferiscono ascoltare i flussi, invece di concentrarsi sulle immagini. Ecco perché è meglio riempire il silenzio parlando o suonando musica. Per esempio, puoi rispondere alle domande del tuo pubblico o mettere una musica di sottofondo. La musica di repertorio e gli effetti sonori possono aiutarvi a preventivare e risparmiare tempo senza compromettere la qualità. Assicuratevi che la musica non sia troppo forte o opprimente. . Se non sai da dove cominciare, puoi trovare delle linee guida su come scegliere i brani giusti per le tue esigenze. I tuoi spettatori rimarranno impegnati e torneranno per ulteriori streaming se seguirai questi consigli.

Non scendere a compromessi sull'illuminazione

È difficile da credere, ma l'illuminazione è più importante della tua telecamera. Hai bisogno di illuminarti correttamente per una buona foto. Anche se hai la macchina fotografica professionale più costosa, non avrà importanza se l'illuminazione è cattiva. Non deve essere costosa per essere efficace. Puoi trovare un video su Youtube su come creare un Elgato Key Light per soli 13 dollari. Inoltre, la luce del sole è il miglior tipo di illuminazione, ed è gratuita. Quando possibile, usa le tue finestre.

Investire in attrezzatura

Una buona videocamera ti permette di trasmettere in qualità superiore. Webcam, fotocamere DSLR, mirrorless e videocamere sono tutte opzioni. Per lo streaming dal vivo, le webcam sono la soluzione più conveniente. Le webcam hanno microfoni integrati e si collegano direttamente al tuo computer. È un modo semplice ed economico per iniziare con lo streaming. Anche se le fotocamere DSLR e mirrorless generano video migliori, avrai bisogno di un codificatore video per trasmettere il tuo video live alle piattaforme di streaming. Le videocamere sono più costose, ma forniscono la qualità 4K e l'immagine più fluida. Anche per le videocamere è necessario un codificatore video.

Decora il tuo sfondo

Aggiungere un po' di stile al tuo sfondo ti aiuterà a creare un'immagine più professionale. Lo fa sembrare più accogliente. Puoi prendere due piccioni con una fava installando delle luci al neon o delle strisce LED. Avrai sia uno sfondo esteticamente piacevole che una migliore illuminazione, che contribuirà a migliorare l'immagine complessiva. Inoltre, puoi creare più associazioni con il tuo marchio sviluppando uno stile di sfondo distinto.

Prova tutto prima di andare live

Si consiglia di fare qualche test prima di andare live. Nessuno vuole vedere come affronti i problemi tecnici. Le persone stanno aspettando un flusso impeccabile. Un prezioso lifehack è quello di creare un falso account Twitch (o qualsiasi altra piattaforma di streaming), fare pratica e guardare il risultato dal tuo telefono. Assicurati che il video abbia un audio bilanciato, una buona illuminazione, uno sfondo bello e un'immagine di qualità.

Crea un marchio visivo accattivante

Per migliorare la tua immagine, usa gli overlay - design contenenti una serie di grafici che vengono mostrati sopra i tuoi filmati di gioco. Le sovrapposizioni ti aiuteranno a stabilire un'identità visiva e a costruire un pubblico. Incanala la tua creatività per sviluppare il tuo marchio visivo. Cerca un design che enfatizzi il tuo contenuto. Cornici di webcam, avvisi e schermate di streaming, elenchi di eventi, pannelli di profilo, transizioni di stinger e sovrapposizioni di ticker sono tra i design più comuni. Dovrebbero completare il tuo contenuto, non essere il tuo contenuto. Mantieni la semplicità. Lasciatevi ispirare dalle persone che ammirate o guardate i professionisti con un grande pubblico.

Conclusione

Un'immagine dall'aspetto professionale può attrarre più spettatori ai tuoi flussi e farli rimanere più a lungo. Sperimenta con la grafica, la musica, l'illuminazione, l'attrezzatura e gli sfondi per scoprire cosa si adatta meglio al tuo canale. Ricorda che trovare la tua immagine e il tuo stile ideale richiede tempo: è tutta una questione di tentativi ed errori. Soprattutto, divertiti con questi consigli in mente e il resto verrà da sé.