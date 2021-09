Popolazione vaccinata in provincia di Taranto, la percentuale comune per comune

Continua la campagna vaccinale in provincia di Taranto: la percentuale dei residenti (maggiori di 12 anni) vaccinati con almeno una dose ha superato l’81%.

Di seguito l’elenco dei comuni con la relativa percentuale dei vaccinati con almeno la prima dose.

1. Laterza 85,7%

2. Crispiano l’84,8%

3. Roccaforzata 84,8%

4. Avetrana l’83,4%

5. Statte 83,1%

6. Monteiasi 83,1%

7. Massafra l’82,8%

8. Grottaglie l’82,7%

9. Martina Franca l’82,6%

10. Palagianello 82,3%

11. Monteparano 81,9%

12. San Marzano di San Giuseppe 81,7%

13. Taranto 81,7

14. Montemesola 81,3%

15. Faggiano l’81,2%

16. Mottola 81,1%

17. Carosino l’80,7%

18. Palagiano 80,4%

19. San Giorgio Ionico 80,1%

20. Leporano 80%

21. Castellaneta il 79,6%

22. Pulsano 79,2%

23. Fragagnano il 79,2%

24. Manduria il 79%

25. Sava il 78,2%

26. Lizzano il 77,8%

27. Maruggio il 77,7%

28. Ginosa 77,6%

29. Torricella il 76,8%

Intanto sono state rimodulate le aperture degli hub vaccinali, ai quali si potrà accedere tramite prenotazione, con i seguenti orari: nella città di Taranto, l’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo lunedì 27, martedì 28, giovedì 30 settembre e venerdì 1 ottobre dalle 9.00 alle 18.00, chiuso mercoledì 29 settembre; mentre quello presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare SVAM sarà attivo martedì 28 e giovedì 30 settembre dalle 9.00 alle 16.00, mercoledì 29 settembre dalle 9.00 alle 14.00, chiuso lunedì 27 settembre e venerdì 1 ottobre. Il drive through a Porte dello Jonio, invece, sarà aperto solo lunedì 27 settembre dalle 16.00 alle 22.00.

In provincia, l’hub di Ginosa sarà aperto per le persone prenotate martedì 28 settembre e venerdì 1 ottobre dalle 9.00 alle 14.00, chiuso lunedì 27, mercoledì 28 e giovedì 30 settembre. Il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo lunedì 27, mercoledì 29 settembre e venerdì 1 ottobre dalle 9.00 alle 16.00, chiuso martedì 28 e giovedì 30 settembre. A Manduria, hub operativo per le prenotazioni martedì 28 e giovedì 30 settembre dalle 9.00 alle 16.00, chiuso lunedì 27, mercoledì 29 settembre e venerdì 1 ottobre. A Martina Franca, centro vaccinale operativo lunedì 27 settembre dalle 9.00 alle 14.00 e giovedì 30 settembre dalle 9.00 alle 16.00, chiuso martedì 28, mercoledì 29 settembre e venerdì 1 ottobre. Il centro vaccinale di Massafra, infine, sarà accessibile mercoledì 29 settembre dalle 9.00 alle 16.00 e venerdì 1 ottobre dalle 9.00 alle 14.00, chiuso lunedì 27, martedì 28 e giovedì 30 settembre.