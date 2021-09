Miss Mondo, una salentina tra le 25 finaliste nazionali

La proclamazione delle 25 finaliste di Miss Mondo Italia è avvenuta prima nel passaggio in giuria tecnica svoltasi al “Bellavista Club” hotel del Gruppo Caroli Hotel e poi ufficializzata nell’elegante cena di gala dell’Ecoresort Le Sirene, situato nel suggestivo scenario naturale del parco regionale di “Punta Pizzo” a Gallipoli. Una selezione importante e definitiva, con le Miss scese da ben 120, giunte in giorni diversi e suddivise in quattro gruppi di 30, alle attuali 25. Saranno proprio loro, in rappresentanze di tutte le regioni d’Italia, a contendersi fascia e corona nel grande show finale in programma il prossimo 26 settembre, al Teatro delle Feste Italia di Villa dei Fiori Eventi. Da evidenziare che le 25 finaliste sono state attentamente selezionate dopo vari passaggi in giuria, avvenuti sin dal loro arrivo nella “Città Bella”. Come detto rappresentano tutte le regioni Italiane ed arrivano alle fasi finali, dopo diverse selezioni regionali.

Questi i nomi la numerazione e le regioni di appartenente delle finaliste

1 Lorenza Mammarella Abruzzo, 2 Maloti Quevedo Friuli Venezia Giulia, 3 Deline Nkandu Lumana Veneto, 4 Aurora Vella Sicilia, 5 Andrea Ciaccio Sicilia, 6 Laura Lada Toscana, 7 Rebecca Cossu Sardegna, 8 Martina Ballardini Veneto, 9 Lorena Caponiti Sicilia, 10 Sara Incani Sardegna, 11 Melania Ferraro Lombardia, 12 Lucia La Paglia Lazio, 13 Giaele Sbattella Umbria, 14 Stefania Visintini Friuli Venezia Giulia, 15 Eleonora Ferrari Toscana, 16 Claudia Motta Lazio, 17 Jessica Poli Emilia Romagna ,18 Aurora Larghi Valle D'Aosta, 19 Erica Ceste Piemonte, 20 Erika Mattina Lombardia, 21 Veronica Coluccia Puglia, 22 Morena De Fazio Campania, 23 Benedetta Compagnoni Lazio, 24 Isabella Marchetti Emilia Romagna, 25 Hiba Missaoui Calabria.