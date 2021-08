I Radicali sulla morte del poliziotto contagiato nell'hotspot: i silenzi di Asl e Regione

«La notizia della morte di un poliziotto che lavorava a Taranto durante quel focolaio è la peggiore che potesse arrivare». E' quanto si legge in un comunicato stampa dell'Associazione tarantina "Marco Pannella" che mette allo scoperto le "falle" nella gestione della pandemia in provincia di Taranto.

«Per settimane - si legge - l'Associazione Pannella ha chiesto lumi alle autorità preposte che hanno sempre nascosto il focolaio covid all'hotspot di Taranto dal bollettino ufficiale. Per settimane - prosegue la nota - l'Associazione Pannella ha controllato quel bollettino urlato che non venivano inserite di pari passo le persone positive di cui invece venivamo a sapere dai sindacati di polizia che prestano servizio presso quell'hotspot. E mentre i sindacati lanciavano l'allarme del focolaio - aggiunge l'associazione Radicale - non si trovavano nel bollettino ufficiale di Taranto quei positivi nè registrati come fuori regione nè come interni. Atteggiamento in contiguità con tutta la gestione covid caratterizzata per Taranto da una totale mancanza di trasparenza tantè che ancora oggi dopo due anni di pandemia non viene quotidianamente fornito il numero delle persone testate impedendo di avere la reale conoscenza del contagio».

«A questo punto - conlcude la nota dell'associazione. - l'assessore regionale Lopalco, il Sindaco di Taranto e la Asl locale non possono più nascondere quanto accaduto e devono relazionare alla cittadinanza l'entità di quel focolaio e quante persone si sono contagiate, sono state curate, isolate e guarite. Non possono esistere luoghi bui o dimenticati dalla tutela dell'assistenza sanitaria e del rispetto dei diritti umani».