E' morto Gino Strada, la voce libera contro tutte le guerre

E’ morto Gino Strada. Medico, fondatore di Emergency, è stato la voce libera e impegnata contro ogni guerra e gli esclusi. Aveva 73 anni.

«Amici, come avrete visto il mio papà non c’è più», ha scritto su Facebook la figlia Cecilia. «Non posso rispondere ai vostri tanti messaggi che vedo arrivare, perché sono in mezzo al mare e abbiamo appena fatto un salvataggio. Non ero con lui, ma di tutti i posti dove avrei potuto essere…beh, ero qui con la ResQ – People saving people a salvare vite. È quello che mi hanno insegnato mio padre e mia madre. Vi abbraccio tutti, forte, vi sono vicina, e ci sentiamo quando possiamo».

All’Adnkronos ha parlato la presidente della ong Rossella Miccio: «Nessuno se l’aspettava, siamo frastornati e addolorati. È una perdita enorme per il mondo intero. Ha fatto di tutto per rendere migliore il mondo. Ci mancherà tantissimo», ha detto.

Nato a Sesto San Giovanni nel 1948, ha fondato la ong con la moglie Teresa Sarti nel 1994.