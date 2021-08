Massafra, "Baby Birba" a gattoni per strada alle 6 del mattino

Un bimbo di poco più di un anno è stato trovato questa mattina alle 6 mentre da solo gattonava senza meta su un marciapiede di Massafra. Era senza scarpe e indossava solo il pannolino.

Al centralino dei carabinieri è arrivata la telefonata di un cittadino che segnalava la presenza per strada di un bimbo apparentemente abbandonato, senza scarpe e con il solo pannolino, mentre gattonava su un marciapiede di via Bernini, correndo così il rischio di essere travolto dalle auto che gli sfrecciavano pericolosamente accanto.

I militari della pattuglia radiomobile in turno raggiunto il luogo indicato hanno preso in consegna il piccolo dalle mani di un passante e lo hanno condotto all’ospedale di Castellaneta dove ne è stato accertato il suo perfetto stato di salute.

Poco dopo si è presentata in caserma la madre, una 29enne del luogo, che disperata ed in lacrime raccontava come il figlio, mentre lei dormiva, eludendo la sua sorveglianza, fosse riuscito in silenzio ad aprire la porta di casa raggiungendo la strada.

Dopo gli accertamenti del caso e sentita precauzionalmente l’autorità giudiziaria dei minori, il piccolo, molto vivace ed intraprendente, è stato riaffidato alla propria mamma che ha ringraziato i militari per le amorevoli cure prestate in attesa del suo arrivo.