Nuovo focolaio Covid a Taranto, "33 migranti positivi nell'hotspot ionico"

Dopo il focolaio di coronavirus nel carcere, un altra fonte di contagi si è sviluppata nell'hotspot che ospita i migranti in attesa di sistemazioni nei centri di permanenza. La notizia è stata diffusa da Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap) che parla di «Gestione superficiale mette a rischio la salute di poliziotti e cittadini».

«Trentatre ospiti - scrive in un comunicato il sindacalista dei poliziotti - sono risultati positivi dopo essere stati a contatto con gli altri migranti, con volontari e con personale della Polizia di Stato. Molti di loro - aggiunge - hanno avuto anche contatti all’esterno allontanandosi dalla struttura e questo è ancora più grave».

Il segretario del Mosap esprime preoccupazione per quanto sta avvenendo in queste ore. «Abbiamo pagato noi tutti - dice - un tributo altissimo a causa di questo maledetto virus, abbiamo perso persone care e altre siamo stati costretti a vederle per mesi attraverso lo schermo di un cellulare; siamo stati rinchiusi nelle nostre case per preservare i nostri anziani e i soggetti deboli - aggiunge -, poi una gestione superficiale dell’immigrazione incontrollata, butta al vento mesi e mesi di sacrifici mettendo a rischio, oltretutto, la salute dei migranti stessi. I colleghi – dice il sindacalista – necessitano di una cintura sanitaria adeguata, non ci possiamo permettere focolai nelle questure o nelle case degli stessi poliziotti. Chi di dovere non può fare finta di nulla: il concetto di umanità non è solo un argomento da passerella. La vita umana va rispettata sempre, soprattutto quando la salute di tante persone, in questo caso immigrati, poliziotti, volontari e personale sanitario, è messa a serio rischio da politiche infauste sull’immigrazione».