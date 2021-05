«Apostrofare un giornalista "giornalaio" è intollerabile», Assostampa richiama i politici di Martina

«Apostrofare un giornalista "giornalaio" è purtroppo una pratica diffusa, ma quando a farlo sono esponenti delle istituzioni elette, c'è da preoccuparsi": è quanto sostengono in una nota congiunta Assostampa e Ordine dei Giornalisti Puglia in merito alla seduta del Consiglio comunale di Martina Franca (Taranto) tenuta lo scorso 24 maggio. «Due consiglieri, Eligio Pizzigallo (Forza Italia) e Giuseppe Cervellera (Pd) - spiegano Assostampa e Odg - si sono esercitati in sproloqui bipartisan contro il corrispondente locale della "Gazzetta del Mezzogiorno", senza mai citarlo, per i contenuti di un articolo pubblicato il giorno precedente. Ebbene, a sorprendere non è tanto il dissenso da parte dei pubblici poteri nei confronti della libera informazione e di chi lavora per garantire ai cittadini martinesi il diritto ad essere informati ma - sottolineano il sindacato unitario e l'Ordine dei giornalisti pugliesi - il disprezzo».

«Tali comportamenti e giudizi, soprattutto da chi è chiamato a tutelare i valori della democrazia nelle istituzioni, non sono tollerabili», proseguono Ordine e Assostampa stigmatizzando il linguaggio usato ed esprimendo «vicinanza al giornalista bersagliato» che «invitano a proseguire serenamente il suo lavoro».

«Minacce velate e pressioni sui giornalisti, anche attraverso giudizi sarcastici espressi in un consesso pubblico - rilevano - non possono essere all'ordine del giorno di un Consiglio comunale. Invitiamo pertanto il presidente dell'assise di Martina Franca a vigilare affinché nel dibattito siano sempre osservate le regole del senso civico e il rispetto nei confronti della stampa». «Ai due consiglieri comunali, invece - concludono Assostampa e Ordine dei giornalisti - ricordiamo che laddove ritengano vi siano le condizioni, possono sempre rivolgersi alle autorità preposte (ANSA)