Così ogni mattina, anche sotto la pioggia, la vigilessa nigeriana regola il traffico e intrattiene gli automobilisti di un incrocio della città di Lagos.

Uno spettacolo e un’efficienza nel suo lavoro che hanno attirato l’attenzione di un manduriano in Nigeria per lavoro che ci ha inviato i video per pubblicarli. Tutte le mattine è uno spettacolo con l’allegria e l’efficienza della straordinaria vigilessa che comanda l’intenso traffico a passi di danza.

Lei, altrettanto divertita, non si ritrae davanti al telefonino che la riprende. Straordinaria in tutto.