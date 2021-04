Macina nella bufera per l'assist a Grillo, la Lega ne chiede le dimissioni

”È l’urlo di dolore di un papà. Vi vedo molto il lato umano. Quasi nulla di politico” ma “doveva essere evitato. Dispiace per quello che è successo ma riconduciamolo alla sfera privata e lasciamo fuori la politica”. Anna Macina, sottosegretaria alla Giustizia del Movimento 5 Stelle, commenta in questo modo al Corriere della Sera il video del garante grillino in difesa del figlio, accusato di stupro di gruppo. “Sono due giorni”, continua Macina, “che dal Movimento vengono ribaditi alcuni punti fermi. La tutela dell’indipendenza della magistratura e la difesa delle donne dagli abusi.

La deputata di Erchie, avvocato di professione, attacca poi la sua collega Giulia Bongiorno, difensore della vittima e senatrice delle Lega. “Non si capisce se Bongiorno parla da difensore (che ha quel video), o da senatrice che passa informazioni al suo capo di partito di cui è anche difensore. Mi ha gelato sentirla dire che porterà il video di Grillo in Tribunale, lasciando intendere che il comportamento del papà ricadrà sul figlio. Cosa vuole fare, il processo alla famiglia? Rabbrividisco”, ha affermato Macina che si chiede se il video citato come prova da Grillo sia stato visto anche da Matteo Salvini, che ne avrebbe preso visione da parte di Giulia Bongiorno, avvocato della vittima e senatrice della Lega, nonché legale dello stesso Salvini.

Immediata la reazione della Lega, che chiede le dimissioni del sottosegretario. “Le insinuazioni della sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina sono gravissime, insultanti e indegne di un membro del governo”.