Incendio nell'acciaieria di Taranto, nessun ferito molti danni

Un incendio si è sviluppato questa mattina nel reparto colata continua 2 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto. Fortunatamente illesi tutti gli operai presenti in zona. Le fiamme sono divampate dopo una deflagrazione che è stata avvertita in tutta l’acciaieria.

«A conferma di quanto sosteniamo da tempo, la condizione di sicurezza impiantistica è fortemente compromessa ed è nettamente peggiorata con la gestione Morselli», scrive su Facebook il segretario del sindacato Usb, Francesco Rizzo.

«Oggi, solo per un miracolo – prosegue il post -, l'ennesimo incidente, non se ne può più, il governo deve intervenire immediatamente allontanando chi con una gestione sciagurata e superficiale si preoccupa di punire chi condivide la messa in onda della Fiction di Sabrina Ferilli invece di manutenzionare gli impianti oramai al collasso mettendo così in grave rischio la salute e sicurezza di operatori e cittadini».