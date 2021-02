La straziante foto dell'ultimo saluto dei coniugi 91enni stroncati dal Covid

Sta facendo commuovere il mondo la foto di una coppia di 91enni deceduti entrambi a distanza di pochi giorni per complicanze dovute al Covid non prima di essersi salutati per l’ultima volta dai loro due letti che il personale dell’ospedale avevano avvicinato apposta. La straziante immagine che è stata pubblicata dalla figlia degli anziani coniugi Margaret e Derek Firth, viene dal Trafford General Hospital, nella Greater Manchester, in Inghilterra.

I due che vivevano a Partington, insieme da 70 anni, erano stati ricoverati per diversi problemi di salute ed erano quindi stati separati dopo aver vissuto quasi l'intera esistenza insieme. Per questo quando hanno chiesto di potersi vedere i sanitari li hanno accontentati facendoli felici ma nessuno sapeva che quello sarebbe stato il loro ultimo incontro.



Pochi giorni dopo sono risultati positivi al coronavirus e quindi trasferiti in reparti protetti, poi si sono aggravati e sono morti a distanza di qualche giorno. A diffondere la loro foto è stata la figlia Barbara che ha voluto così rendere omaggio allo "straordinario" personale del servizio sanitario britannico che ha anche permesso ai due di vedersi prima della loro morte. "Da quel momento lei che era più grave sembrava migliorare, sembrava avesse avuto una spinta", ha raccontato la donna al Daily Mail, rivelando: "È stato un momento piuttosto triste, ma è stato davvero bello che fossero lì insieme".