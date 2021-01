Il comune di Maruggio dona il saturimetro ai cittadini Covid-positivi

Arriva una nuova iniziativa messa in atto dall’Amministrazione Comunale di Maruggio, guidata dal sindaco-medico Alfredo Longo, per supportare la popolazione nel fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta dell’acquisto dei saturimetri da mettere a disposizione dei cittadini maruggesi positivi al virus, uno strumento di misurazione dell’ossigenazione del sangue, ritenuto particolarmente utile per prevenire le complicanze gravi legate a Covid-19, alle quali sono esposti soprattutto i pazienti con patologie respiratorie pregresse.

È un dispositivo capace di fornire informazioni preziose sul grado di saturazione dell’ossigeno nel sangue arterioso, attraverso una facile applicazione sul dito di una mano. La misurazione è sicura e indolore ed effettuabile a casa, seguendo delle semplici regole.

“Da quando ha avuto inizio la pandemia – ha commentato il primo cittadino Alfredo Longo - abbiamo messo in campo numerose misure a sostegno delle famiglie per aiutare i cittadini in disagio economico, ma anche quelli con problemi di salute e in difficoltà a causa del Covid-19. Donare un saturimetro è un modo per misurare l'ossigenazione del sangue, parametro fondamentale per monitorare il nostro stato di salute e per riscontrare per tempo eventuali difficoltà respiratorie. Una misura di prevenzione importante per dare una prima veloce diagnosi. Si tratta di un apparecchio molto utile a valutare l’andamento della malattia Covid-19”.

Il progetto, promosso dall’assessore alla Speranza e Uguaglianza Stefania Moccia, mette a disposizione ben 20 saturimetri da consegnare in comodato d’uso a chi, affetto da Coronavirus, ne farà richiesta all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Maruggio.

La consegna sarà effettuata dai volontari della Confraternita Misericordia di Maruggio nel rispetto delle normative anti Covid.