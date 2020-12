Sviluppa il tuo business direttamente da casa con Freelanceboard

Per fare business non devi per forza assumere personale ma grazie al lavoro agile e da remoto, puoi crescere e assumere dei freelance che rispondano alle tue richieste. Se sei in cerca di freelance, www.freelanceboard.it è il posto giusto da dove cominciare.

Il portale e marketplace di lavoro per freelance ti aiuta proprio in questo: con progetti da caricare nella community, assumi solo chi si avvicina al tuo approccio lavorativo o chi ha referenze adatte alla tua richiesta, per evadere un task a scadenza ravvicinata o per collaborare in modo smart e produttivo al tuo nuovo progetto di business.

Con migliaia di annunci ogni giorno, la piattaforma è stata appena lanciata in Italia per far incontrare domanda e offerta di lavoro insieme, far conoscere nuovi settori professionali del mondo digital e dare visibilità a diversi ambiti, in cui non sempre un freelance alle prime armi riesce a trovare progetti interessanti.



C’è spazio per traduttori ed esperti del content marketing, come redattori e web writer ma anche copywriter vecchia scuola, che in pieno stile pubblicitario preparano flyer e brochure su commissione. Si possono trovare annunci legati al mondo dei media e della fotografia, dedicati al web design e per i programmatori ma anche progetti più tecnici, difficili da trovare online.

Facciamo un esempio: sei uno studio tecnico associato e stai cercando nuovi talenti con cui collaborare per progetti legati all’edilizia, all’interior design o legati al mondo dell’ingegneria? Su Freelanceboard trovi annunci per geometri, architetti e ingegneri. Idem per lavori dedicati al mondo finanziario, legale e assicurativo.

Come un raccoglitore di proposte per creativi e non, la piattaforma vuole creare una community di talenti, in cui collaborare a diversi progetti diventa uno stimolo per formarsi sul campo, mostrare in cosa si è bravi e dare valore a chi lo merita davvero.



Quali vantaggi avrai per i tuoi progetti di business

Sono tanti i vantaggi che si hanno con l’iscrizione al portale. Se sei un freelance agli inizi potrai avvicinarti al mondo della libera professione con più facilità, senza dover selezionare e cercare lavori in più siti. Non dovrai mandare lettere di presentazione e curriculum vitae perché le aziende che ricercano collaboratori possono leggere il tuo profilo su Freelanceboard, che compili in modo del tutto personalizzato per farti conoscere come credi sia giusto.

Chi è già abbastanza esperto, invece, può utilizzare Freelanceboard per trovare annunci stimolanti, cambiare aria se lavora sempre con le stesse realtà, sperimentare ma anche mettersi in gioco pur avendo già una strada avviata.



La registrazione è alla portata di click. Devi solo inviare la richiesta per far parte della community, aspettare l’ok e creare un profilo personale che vale come curriculum digitale, in cui inserirai tutto quello che reputi giusto per farti scegliere come professionista. Sta a te valutare come proporti, per quali specifiche competenze ed esperienze.



Anche per le aziende che sono alla ricerca di nuovi collaboratori ci sono tanti vantaggi, tra cui:

Una selezione personale del candidato a cui affidare il lavoro, che varia in base alle scelte individuali sul profilo del freelance oppure in relazione alle idee aziendali per quel preciso progetto da evadere.

Una maggiore scelta nelle collaborazioni con cui creare un team.

Tempi ridotti nella consegna del lavoro.

La possibilità di scoprire nuovi talenti con cui collaborare anche per più progetti se ci si trova bene insieme.

Profili dei freelance sempre aggiornati e sempre nuovi ogni settimana

Tanti feedback dei candidati, utili per la scelta da fare sul singolo progetto ma anche per dare alla community più valore.

Idee nuove e tanti consigli sul blog della piattaforma.

Non ti resta che dare uno sguardo al sito e scoprire quanto sia facile fare rete e sviluppare il tuo business su una community in cui il motto è dare e avere lavoro!