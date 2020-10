​I “compagni” dal 40 al 4% scompaiono per la prima volta dal Consiglio comunale

“Come far estinguere un partito politico”. Si potrebbe intitolare così la storia del Partito Democratico di Manduria, che per la prima volta nella sua storia non avrà neanche un seggio in consiglio comunale. Analizzando i numeri relativi agli ultimi 15 anni, nei quali si è votato ben quattro volte per le comunali, il tracollo del Pd appare quanto mai evidente ed eclatante.



Partendo dal 2005, quando il partito era denominato ancora Democratici di Sinistra, l’elezione a sindaco di Francesco Saverio Massaro poggiò le sue fondamenta proprio sui DS, primo partito manduriano con il 23,9 % dei consensi, percentuale che consentì al partito di ottenere ben 8 consiglieri, da sommare ai 6 consiglieri che ottenne l’altra forza che diede poi vita al Partito Democratico, la Margherita, che con il suo 16,3% si piazzò al secondo posto tra le liste più votate dai manduriani. Quindi nel 2005 il totale delle due forze era di 40,2% e 14 consiglieri (da notare però che il consiglio comunale era ancora formato da 30 consiglieri contro i 24 di oggi). Si passa alle comunali del 2010: Paolo Tommasino del centrodestra viene eletto al primo turno e il Partito Democratico (unito a La Margherita) si ferma al 21,46%, dimezzando praticamente i consensi ottenuti 5 anni prima e passando da 14 consiglieri a soli 6. Comunali 2013 (consiglio comunale passato a 24 consiglieri), centrosinistra e PD subito fuori dai giochi con ballottaggio tra Massafra e Morgante: il Partito Democratico si dimezza ancora e si ferma ad un misero 10,6% ottenendo solo 2 consiglieri. Arrivando finalmente al 2020, troviamo il PD letteralmente sprofondato al 4,71% e con l’onta politica di non poter contare più su nessun seggio in consiglio.

A conti fatti si tratta, oggi, di quasi un decimo di quanto il partito valesse 15 anni fa. E, si badi bene, non si tratta di una delle tante liste civiche create ad hoc per una tornata elettorale e poi mandate al macero, il Partito Democratico è una forza politica nazionale, per giunta attualmente di governo, ancora strutturata territorialmente e che siede in maggioranza anche nel consiglio della Regione Puglia. Dopo questi dati impietosi, non ci sarebbe altro da dire se non chiedersi i motivi di una controtendenza manduriana così forte: perché un partito che a livello nazionale viaggia oltre il 20% (sondaggi recentissimi danno il PD nazionale al 24,8% di gradimento), a livello locale si è praticamente estinto? Quali sono i motivi di questo tracollo che, visti i numeri, ha radici lontane?

Gabrio Distratis