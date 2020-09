​“Dinosauri” e “vergini” della politica: dove e chi nel prossimo Consiglio comunale

Il punto di forza su cui poggia la campagna elettorale Domenico Sammarco, oltre all’età anagrafica che risulta essere più o meno paritaria con quella della coalizione di Gregorio Pecoraro (vedi altro articolo), è la verginità dei suoi, dal punto di vista dell’esperienza amministrativa, rispetto ai competitor delle liste di Pecoraro. Parametro questo che cade nettamente a sfavore di Sammarco.



Guardando, infatti, la rosa dei probabili consiglieri che verrebbero eletti in caso di vittoria di uno o dell’altro candidato sindaco, risulta che i “dinosauri” albergano in numero nettamente superiore nella coalizione di Sammarco. Vediamolo.

Con sindaco Pecoraro, entrerebbero in Consiglio un ex assessore (Gregorio Dinoi) e due ex consiglieri (Piero Raimondo e Gregorio Perrucci); i neofiti, tutti giovanissimi, sarebbero invece dodici.

Con sindaco Sammarco entrerebbero in Consiglio tre ex assessori (Leonardo Notarnicola, Anna M.Devalerio, Emiliano Pacifico) e quattro ex consiglieri (Mario D’Oria, Vincenzo Dimitri, Maria Grazia Cascarano, Nicola Becci) con soltanto otto new entry.