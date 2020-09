Salvini scuote Manduria (Il Primitivo meglio del drink al Papeete)

«Questa piazza non la dimenticherò mai, mi avete dato una forza che voi nemmeno immaginate. Grazie Manduria, grazie Taranto, grazie Puglia: mi avete commosso».



Così Matteo Salvini ringrazia sui social la terra del Primitivo.

In effetti una piazza Garibaldi piena come ieri non si era mai vista a Manduria. Una Piazza che ha fatto sempre paura ai leader nazionali dei partiti per la sua ampiezza, è stata innegabilmente riempita grazie a lui. E grazie anche al numeroso gruppo di contestatori che alla fine ha fatto il suo gioco: riempire gli spiazzi non avendo neanche la furbizia di separarsi in qualche modo da chi era lì per sentire il leader del Papeete. Contestatori bravi a rispondere con fischi e urla ma altrettanto bravi a fare il gioco del capo della Lega il quale non aspettava altro che rispondere con altrettanta puntualità agli insulti ricevendo applausi di rimando. Insomma, il solito format, uguale ormai in tutti i comizi, con le solite frecciate ai “figli di papà”, ai “sinistri”, “comunisti nullafacenti”, “sfigati”, “bruttini”, “mi fate tanta tenerezza” e così via. E via fischi e via applausi.

Molto più bravi a contestare, senza fare folla, sono stati gli altrettanto numerosi contestatori della rete che da casa, senza far rumore, hanno espresso il proprio dissenso attraverso il social. Sino ad ora, il video del comizio pubblicato sulla pagina della Voce ha ottenuto 25mila visualizzazioni e 440 commenti quasi tutti negativi per Salvini.

Poco importa. Lo spettacolo più bello, per l'ex ministro dell'Interno, era quello della Piazza piena. Ma a parte questo, zero contenuti. Zero politica. Zero programmi. Perché Salvini è molto bravo in questo: dire tanto e non dire niente o meglio dire solo quello che la pancia della gente vuole. Ieri il leader leghista c'è riuscito più del solito strappando applausi, riempire la piazza senza dire niente se non la solita elencazione di parole sottolineate con la conta delle dita della mano che hanno il loro effetto sulla sua folla e lui lo sa. E quindi via con "i migranti come turisti pagati dagli italiani", "mandare a casa i comunisti", "riaprire gli ospedali", "i banchi a rotelle della Azzolina", "la legge Fornero", "orgogliosi di essere italiani". E poi: "salute", "pensioni", "crocifisso", "sicurezza", "posti di lavoro", "posti nell’asilo", "onore alle forze dell’ordine", "aiuti all’agricoltura" (perché nella terra del Primitivo non si poteva non dirlo). E poi il karma salviniano: “prima gli italiani e poi il resto del mondo”. Insomma, tutta pancia e niente ragionamenti o idee.



Lo scopo di Salvini è d’altronde questo: spaventare i concorrenti con il bagno di folla e inorgoglire gli alleati che dal palco hanno visto cose che nemmeno loro immaginavano di poter vendere. Per vedere cosa resterà di tutto questo bisogna attendere il 22 settembre.

Nazareno Dinoi

P.S. Mi era sfuggita una considerazione che mi è stata fatta notare da qualche commentatore. Tra gli argomenti che Salvini non ha affrontato in quella piazza piena, c'è quello più scottante dello scioglimento per mafia del comune che aveva di fronte. Ricordiamo allora che la firma sulla proroga di altri sei mesi di commissariamento per mafia, è stato firmato proprio da lui quando era ministro dell’Interno. Ma questo è meglio non ricordarlo perché molti politici di quella amministrazione sciolta per mafia o erano con lui sul palco o nelle liste elettorali della sua coalizione. N.Din.