Breccia sul mancato accatastamento della discarica: «s'interessi la magistratura contabile»

L’unico esponente politico che ha preso sinora la parola sul mancato accatastamento della discarica gestita da Manduriambiente, è Mimmo Breccia. Il candidato sindaco del movimento «Manduria Noscia» e «Rinascita per le marine».

Per Breccia, il mancato accatastamento dell’opera entrata in funzione nel 2001 e di conseguenza il non inserimento a ruolo per il pagamento dei tributi locali Ici-Imu, «è un episodio assurdo per il quale – scrive - sono pronto a firmare personalmente una denuncia alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti». Il candidato delle liste civiche, si dice per questo pronto ad interessare i propri avvocati.

«È inconcepibile – aggiunge Breccia - che su questioni così serie, per anni tutti i manduriani abbiano subìto inermi questi abusi». «Tutti sanno fin dove mi sono spinto su questo argomento e chi mi conosce sa bene sin dove sono pronto ad arrivare», conclude Breccia.