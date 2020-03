Il segretario di "Azione Messapica", lascia il movimento e appoggia Bullo

L’ex segretario del movimento civico «Azione Messapica», avvocato Davide Parlatano, si è dimesso dall’incarico per divergenze con il resto del gruppo dirigente guidato dal suo collega, Antonio Casto.

«Ho preso questa decisione nel momento in cui il movimento di cui facevo parte ha deciso di abbandonare il tavolo del centrodestra», spiega Parlatano che conferma così il proprio appoggio al candidato della coalizione Lorenzo Bullo. «Mi dissocio – afferma ancora Parlatano – dalla piega che stava prendendo il movimento che mentre discuteva in una coalizione prendeva contatti anche con l’altra parte; la politica dei due piedi in una stessa scarpa – conclude – non mi è mai piaciuta».