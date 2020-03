Aumento tassa rifiuti, Borraccino: "colpa di Fitto". Franzoso: "il vassallo non sa cosa dice"

Botta e risposta tra la consigliera regionale Francesca Franzoso e l’assessore Cosimo Borraccino sull’aumento della tassa sui rifiuti che i cittadini dei comuni che conferiscono nella discarica Manduriambiente dovranno pagare dal prossimo bilancio. (Da 108 a 141 euro a tonnellata che andranno alla Spa che gestisce l’impianto). Per Borraccino l’aumento è dovuto ad una errata gara gestita dall’allora governatore della Puglia, Raffaele Fitto. «Quello che stiamo pagando – scrive l’assessore Borraccino – non può essere attribuito al governo regionale attuale ma a scelte errate fatte nel passato».

Risponde Franzoso che smentisce in toto le affermazioni dell’esponente della giunta Emiliano.

«Di questo passo – afferma la consigliera -, lo scaricabarile degli assessori di Emiliano tornerà indietro alla notte dei tempi, fino ad Adamo ed Eva. Tutto, pur di non intestarsi l'impennata della tassa sui rifiuti che i cittadini di Manduria, Pulsano, Lizzano e di altri 26 comuni limitrofi, troveranno nella prossima bolletta».

Lo dichiara Francesca Franzoso consigliere regionale, dopo la replica di Mino Boraccino sull'aumento Tari per 29 comuni che smaltiscono i rifiuti a Manduria.

“Del tutto singolare, poi, che sull’aumento delle tariffe per il conferimento dei rifiuti nella discarica Manduria Ambiente - comunicato da Ager ai 29 comuni della provincia di Taranto e Brindisi- intervenga anziché l'assessore competente, il vassallo locale di Emiliano che, evidentemente, ha una delega territoriale (assessore per Taranto) e non al ramo.

L'assessore di lotta e di potere, interviene, anziché per risolvere il problema, per scaricarlo su chi c'era quindici anni fa.

Meravigliandosi del fatto che a rispondere sia l’assessore allo Sviluppo economico (il “vassallo locale”, lo definisce) e non quello all’Ambiente o lo stesso Emiliano, Francesca Franzoso afferma «che la differenziata in Puglia è solo un grande bluff, poiché nella discarica di Manduria non va solo l’indifferenziata, come Borraccino con incompetenza afferma, ma valanghe di rifiuti organici prodotte dalle province di Taranto e Brindisi. Proprio come disposto con ordinanza da Michele Emiliano, in violazione Aia. A scontare gli effetti di una politica incapace e inconcludente, che in 5 anni non è stata in grado neppure di approvare il Piano regionale dei rifiuti – conclude la nota di Franzoso - saranno i cittadini, con gli aumenti delle prossime cartelle Tari».