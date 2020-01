Tagli alla sanità, anche al Giannuzzi? I politici chiedono a Emiliano

Si muovono i politici del territorio (solo due per la verità) per interrogarsi sul futuro degli ospedali alla luce degli annunciati tagli alla sanità in tutta la Regione. «Emiliano non chiarisce. Dica se ci sarà scure per altri undici ospedali», chiede ad esempio la consigliera regionale di Forza Italia, Francesca Franzoso che non si accontenta delle precisazioni del governatore che esclude chiusure di ospedali e parla di riconversioni di quelli più piccoli.

«Riformulo la domanda – scrive Franzoso - per evitare che dietro la manomissione delle parole si nascondi la verità: nella rete ospedaliera della Regione Puglia – chiede la consigliera di Torricella eletta qui a Manduria -, ha intenzione di “trasformare e/o riconvertire” altri ospedali, dopo quelli che ha già riclassificato? Se si, è interessante sapere quanti e possibilmente quali».

Più specifico e preoccupato l’intervento di Mimmo Breccia. «I chiarimenti e le smentite dell’attuale governatore Emiliano – afferma -, non possono far dormire sonni tranquilli ai manduriani visto il già declassato ospedale Giannuzzi che inevitabilmente sarebbe destinato alla riconversione così come accaduto a Grottaglie». Per il leader del movimento “Manduria Noscia”, «un ospedale storico come il nostro, non può non essere preso seriamente in considerazione ed è inaccettabile il destino al quale ormai sembra avvicinarsi sempre più!

È mai possibile – prosegue - che bisogna restare a guardare questo ennesimo abuso sulla nostra pelle?». Breccia si guarda poi attorno. «Dove sono i nostri politici locali? Che posizioni serie hanno mai preso tutti i partiti manduriani forti dei loro “collegamenti” con i politici regionali e nazionali? Che peso hanno quindi avuto in Regione i nostri cari politici locali?». Per breccia «è ora di dire davvero basta a questo suicidio assistito, alle promesse mai mantenute ed alla propaganda elettorale fine a sé stessa».