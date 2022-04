“Sul piano parcheggi il sindaco continua a snobbarci”, la protesta di Alessandro Scarciglia

La questione dei parcheggi a pagamento nelle marine manduriane, disturba soprattutto gli avetranesi tra i maggiori fruitori della località balneare di Torre Colimena. Tra i più interessati nel cercare una soluzione alternativa al piano parcheggi così come è stato impostato dal comune di Manduria, è l’ex vicesindaco del comune di Avetrana, Alessandro Scarciglia che ha tentato inutilmente di ottenere un incontro con il sindaco Gregorio Pecoraro che, di fatto, lo sta snobbando.

«A distanza di 26 giorni dalla nostra richiesta – fa sapere Scarciglia per niente soddisfatto dell’atteggiamento del primo cittadini manduriano -, siamo in attesa di ricevere una risposta (anche negativa, per carità!) sulla possibilità di essere ricevuti dall'amministrazione comunale di Manduria e dal comandante della Polizia Locale». Su quest’ultima possibilità Scarciglia riservava ancora speranze.

«Da notizie apprese a mezzo stampa – scrive ancora Scarciglia nel suo commento -, proprio il comandante (sembra) avrebbe dovuto fare un sopralluogo lo scorso martedì, per accertarsi personalmente di eventuali errori commessi; anche qui, attendiamo (in questo caso come cittadini contribuenti) di conoscere il risultato di quel sopralluogo». La risposta all’ex amministratore di Avetrana l’abbiamo descritta nell’articolo precedente.