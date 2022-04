Pd: trasporto pubblico locale, una storia di sprechi ed inefficienze

Alla vigilia dell’ennesima proroga dell'affidamento del trasporto pubblico locale alla Sita del Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi, il Partito democratico di Manduria chiede l’attenzione dell’amministrazione comunale che dovrà apporre la firma sul contratto che si rinnova continuativamente dal 2005. In una nota il Pd elenca i servizi che andrebbero migliorati. Si parla della difficoltà nel raggiungere le periferie, l'attuale sede municipale, il distretto socio sanitario, l'area mercatale, il cimitero comunale. Tutti problemi che secondo i piddini messapici il sindaco Pecoraro non sarebbe intenzionato a risolvere.

«Un servizio che malgrado gli esorbitanti costi che attraverso fondi regionali, pesano mediamente sui contribuenti per oltre 900.000,00 euro annui – si legge nel comunicato - registra forti inefficienze confermandosi del tutto inadeguato alle necessità dei cittadini, in particolare di quelli non muniti di patente o con ridotta mobilità per i quali, attesa la notevole estensione del territorio urbano, risulta estremamente difficoltoso, se non impossibile, raggiungere destinazioni dislocate nelle periferie».

Tutto questo per cifre esorbitanti che si rinnovano di anno in anno, per un servizio che manifesterebbe, secondo il Pd, tutta la sua precarietà che «sembra tuttavia invisibile agli occhi dell'amministrazione Pecoraro – si legge ancora nella nota -, che non pare intenzionata a predisporre piani di esercizio e programmazione del trasporto pubblico e a vigilare affinché l’azienda rispetti gli impegni contrattualmente assunti».