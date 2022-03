Deleghe extra-giunta, Pecoraro nomina i miniassessori senza portafoglio

Nel corso del consiglio comunale di ieri il sindaco Gregorio Pecoraro ha ufficializzato la consegna delle deleghe extra giunta affidate ad alcuni consiglieri della maggioranza. I beneficiari sono stati: con delega in materia di Impianti sportivi al consigliere comunale Fabrizio Mastrovito; delega in materia di randagismo al consigliere Sebastiano Semmi Polimeno; delega in materia di Tributi al consigliere Michele Matino; delega in materia di Sanità alla consigliera Serena Sammarco;

delega in materia di Verde pubblico alla consigliera comunale Antonella Parisi; delega in materia di Ambito di Zona 7 e di emergenza ucraina alla consigliera Luigia Lamusta. Il consigliere comunale Flavio Massari è stato delegato a rappresentare il Comune di Manduria nell'assemblea del Gruppo d’azione locale Terre del primitivo di Manduria.

«Grazie alla loro esperienza e competenza – ha dichiarato il sindaco -, sono certo che apporteranno un valore aggiunto all’amministrazione comunale e all’intera Città di Manduria».