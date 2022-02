Cimitero emergenza loculi, la giunta approva un progetto per una nuova colombaia

La giunta comunale ha approvato un progetto esecutivo per la realizzazione della quarta colombaia nel cimitero di Manduria. La somma pervista per l’opera è di 945.000 euro. Il progetto fu già deliberato nel 2009 e da allora è rimasto nel cassetto senza essere realizzato.

L’ex consigliere comunale Arcangelo Durante che aveva appunto sollecitato la ripresa del progetto, si dice molto soddisfatto. «Comunque – aggiunge - è necessario e indispensabile che in attesa della realizzazione della quarta colombaia vengano realizzati loculi prefabbricati lungo il muro perimetrale, ad un'altezza di due o tre metri, sia per far fronte all'emergenza che facilitare l'accesso ai disabili».

La mancanza di posti per le tumulazioni e la presunta assegnazione illecita dei loculi disponibili, ha già prodotto un esposto-querela presentata da una famiglia manduriana che denuncia presunte discrezionalità nella gestione dei posti.