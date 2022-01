Nel cimitero continuano le sepolture a terra, la soluzione di Durante: loculi prefabbricati

«Costruire lungo il perimetro cimiteriale centinaia di loculi e cellette prefabbricati ad un’altezza di massimo tre metri». La proposta che risolverebbe l’annosa carenza di loculi nel cimitero di Manduria (e quindi l’odioso mercato dei posti nelle cappelle), è dell’ex consigliere comunale manduriano, Arcangelo Durante che punta ancora una volta il dito sulla cattiva gestione del luogo sacro di Manduria. Durante sostiene che una cosa del genere è fattibile sia dal punto di vista della spesa, poiché si finanzia da sola, ma anche nel pratico perché altezze così minime dei loculi agevolano l’accesso a tutti, compreso le persone con disabilità.

Durante fa notare l’inadeguatezza delle colombaie disponibili così alte e irraggiungibili soprattutto dalle persone anziane ma anche per la inadeguatezza delle scale semovibili a disposizioni che non assicurano stabilità. «Nella nuova colombaia – scrive il politico -, i loculi comunali sono pochi e i nuovi criteri stabiliti dall’amministrazione che prevedono la sepoltura cominciando dall’alto per coloro che muoiono al momento, costringono molti alla sepoltura a terra». Ma anche in questo caso le cose non vanno meglio perché, fa notare ancora Durante, i campi comuni risultano ormai saturi». L’ex amministratore si chiede infine come mai in tutti questi anni sia stata abbandonata la costruzione della quarta colombaia, deliberata nel 2009, ma mai realizzata».