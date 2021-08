La Fiera Pessima scompare dall’elenco regionale degli eventi, i timori dei Progressisti

La Fiera Pessima di Manduria è scomparsa dal calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche della Regione Puglia. Lo fa notare il gruppo consigliare di Progressisti che fa riferimento ad una recente delibera della giunta regionale che contiene l’elenco degli eventi fieristici pugliesi con l’intento di promuoverli nei circuiti di promozione della Regione Puglia sia nazionale che internazionale. Una vetrina importante per i territori soprattutto in questo periodo di crisi pandemica. «Duole, però, constatare – si legge in un comunicato stampa dei Progressisti - l’assenza della manifestazione manduriana da questo circuito; evidentemente l’amministrazione Pecoraro – prosegue la nota - non ha rispettato le scadenze normative designate per l’invio delle comunicazioni relative alla manifestazione». Entro il 28 febbraio dell’anno che precede lo svolgimento della manifestazione, gli organizzatori sono tenuti a comunicare alla Regione la richiesta di inserimento nell’elenco. «Nulla di così complicato, un’assenza gravosa anche dal punto di vista finanziario perché ogni anno la Regione, all’interno di suddetto elenco – fanno notar ei Progressisti - individua determinate manifestazioni da finanziare con un contributo di sostegno, come accaduto di recente per le manifestazioni fieristiche svoltesi o in svolgimento nel 2021».

Se per il 2021 l’assessore alle attività produttive, Isidoro Baldari aveva ritenuto irrealizzabile lo svolgimento della Fiera Pessima 2021 a causa della pandemia, i progressisti si chiedono «a che punto è l’organizzazione dell’edizione 2022».

Nel resto d’Italia, per il prossimo anno, il settore è in fervente movimento, soprattutto perché le regole imposte richiedono maggiore elaborazione e attenzione. Infatti, come dimostra lo stesso calendario predisposto dalla Regione, organizzare consapevolmente e con competenza un evento fieristico significa programmare preventivamente e coscientemente l’evento. «Ancor più nel caso della Pessima – ricordano i Progressisti - che nella fase di affidamento contrattuale ricade nelle ipotesi di rilevanza europea richiedendo tempi tecnici più lunghi».

Per il momento, dunque, salvo novità che non sappiamo, resta solo il pessimismo. Il gruppo di opposizione accende i riflettori su un altro rischio ancora più grave. «La legge regionale che disciplina il sistema fieristico pugliese – si fa notare - prevede che in caso di mancata comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica, l'autorità competente dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 mila euro; allora si ha ben evidente l’incapacità amministrativa dell’assessore Baldari che ha invece preferito concentrarsi sulle improponibili “casette di legno” estive nelle marine che restano vuote, così come vuoti sono gli eventi estivi, rivelatisi unicamente costosi per le tasche dei cittadini».