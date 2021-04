Campagne e periferie come discariche a cielo aperto, il Pd: “amministrazione incurante e sonnolente”

«È ora che l’Amministrazione Comunale si scuota, si attivi, si dia da fare finalmente! Non è stata eletta per vivacchiare incurante e sonnolente». I componenti del Partito democratico di Manduria prendono così posizione contro il presunto immobilismo che ingessa l’amministrazione del sindaco Pecoraro. Le critiche questa volta riguardano lo stato in cui si trovano le periferie e le campagne della città Messapica trasformate in discariche a cielo aperto di ogni genere di rifiuto.

«Uno sfregio perpetrato senza pietà per l’ambiente, per il decoro, per la salute pubblica, per noi stessi, per i nostri figli, e ciò in una abulica e apatica inerzia dell’amministrazione comunale», scrivono i piddini manduriani che lanciano la sfida all’anima cosiddetta ambientalista del governo giallo verde diretto da Pecoraro. Per il Pd, i consiglieri del partito dei Verdi «è una «non troppo vigile presenza sulla scena cittadina».

La nota del piddì messapico invita quindi il governo cittadino a «provvedere con urgenza al risanamento e alla bonifica delle campagne, del litorale, della macchia mediterranea e di tutte quelle altre aree ammorbate da rifiuti, ristabilendo condizioni umane e ambientali decorose». Oltre alla pulizia, per il Piddì sono necessarie anche misure di controllo del territorio «attraverso l’installazione di telecamere in luoghi strategici» e nel caso «stipulando anche convenzioni con le Guardie Ambientali, senza tralasciare il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini a realizzare una buona raccolta differenziata».