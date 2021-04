«Mentre al Giannuzzi si chiude per il Covid, a Martina si riapre»

«A Manduria si chiudono “temporaneamente” i reparti per l’emergenza Covid e all’ospedale di Martina si aprono nuovi servizi». A sollevare il problema sono i consiglieri comunali di opposizione, Domenico Sammarco e Mimmo Breccia che mettono in risalto la differenza di trattamento nei due territori.

I due politici si riferiscono alla riapertura prevista oggi dell’ambulatorio di oncologia dell’ospedale della Valle d’Itria che dopo la chiusura per Covid è tornato ad essere operativo. «Mentre i nostri malati oncologici li abbiamo spediti a Francavilla Fontana», fa notare Breccia che punta il dito sulla guida della città. «L’ho già detto e lo ripeto: chi amministra il territorio è inadeguato perché è distante anni luce dai veri bisogni della gente e si perde dietro argomenti fatui e inutili fregandosene di chi soffre per fame e, come in questo caso, per malattia».

Il capogruppo dei Progressiti, Sammarco, fa un’analisi che mette in risalto lo scarso «peso specifico» dell’amministrazione Pecoraro nelle decisioni prese dall’alto.



«Mentre a Martina aprono gli ambulatori – afferma - a Manduria chiudono interi reparti, con la scusa del termine "provvisorio" che contiene in sè anche qualcosa che sa di beffa per i manduriani e per tutti coloro del comprensorio sanitario che dovranno, nella migliore delle ipotesi, percorrere cinquanta chilometri prima di avere accesso, anche nelle urgenze, alle cure necessarie. Con buona pace del nostro sindaco Pecoraro – sottolinea Sammarco - che crede "agli asini che volano" delle vacue promesse dell'Asl di Taranto di far tornare il nostro ospedale di primo livello, quando la stessa direttrice del nosocomio manduriano, dottoressa Pandiani ha messo per iscritto giustappunto il contrario».