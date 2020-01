“Castagna”, dal canile di Manduria a Striscia la Notizia

La curiosa notizia la dà il sito specializzato in animali, “amoreaquattrozzampe.it che ha fatto una ricerca per scoprire che fine abbiano fatto tuti i cuccioli di cane che accompagnano le vallette e i conduttori della popolare trasmissione televisiva, “Striscia la notizia”. Ebbene, andando a ritroso nelle varie edizioni, i curatori del servizio hanno scoperto che la prima “valletta a quattro zampe” della fortunata serie, è una randagia prelevata dal canile comunale di Manduria. Il periodo risale al 2011, la conduzione della fortunata serie era affidata alla coppia Salvo Ficarra e Valentino Picone e la cagnetta-immagine era una meticcia di colore scuro dal nome “Castagna”. Che fine ha fatto Castagna ce lo dice il sito “amoreaquattrozampe.

«Castagna era stata scelta da un canile di Manduria, in Puglia, nel 2011, sotto la conduzione di Salvo Ficarra e Valentino Picone. La cucciola è stata adottata proprio da uno dei due conduttori, Ficarra. La cagnetta vive ora a Palermo e va d’accordo non solo con gli altri cani ma anche con gli altri gatti. Castagna non ama la solitudine e vorrebbe giocare tutto il giorno. Inoltre ha una particolare attitudine verso le ambulanze: ulula appena ne sente una, svegliando i malcapitati vicini».