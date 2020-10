"Assolti per tenuità del reato", il tribunale annulla la denuncia dei vigili urbani

E’ finito con un’assoluzione «per la particolare tenuità del fatto» il processo a carico di tre manduriani, due donne e un uomo che i vigili urbani di Manduria avevano denunciato per false dichiarazioni di identità. A marzo del 2019 i tre imputati, tutti incensurati, erano stati avvicinati da due agenti di polizia municipale perché con i propri cani avevano oltrepassato il limite delimitato dalla rete di cantiere che perimetrava Piazza Giovanni XXIII (Piazza tubi), ritenuta pericolosa per i danni provocati da una tromba d’aria. Appurato che tale recinzione era stata divelta in più punti permettendo quindi il passaggio nella zona vietata, i due vigili avrebbero invitato i tre cittadini ad uscire dalla zona contestando loro l’inosservanza al cartello esposto con la scritta: «E’ severamente vietato oltrepassare la recinzione».

I tre manduriani si sarebbero rifiutati di ubbidire contestando il presunto abuso di potere degli agenti che a quel punto chiedevano le generalità per procedere alla contestazione dell’infrazione. I cittadini a quel punto, dichiarando di essere sprovvisti di documenti di riconoscimento, avrebbero in un primo momento fornito false generalità, corrette poi quando i vigili urbani gli facevano notare la gravità del comportamento qualora avessero fornito dati falsi. I tre si sono così ravveduti esibendo finalmente i propri documenti di riconoscimento. Il loro pentimento, però, non è servito a far cambiare idea ai tre vigili che li hanno comunque denunciati per false dichiarazioni sull’identità. I tre manduriani hanno così dovuto affrontare un processo e a farsi difendere dagli avvocati Graziano Dalemmo e Luigi Stano che l’hanno infine spuntata ottenendo l’assoluzione dei propri assistiti pronunciata dal gip Francesca Maccagnano del Tribunale di Taranto. I due difensori hanno puntato sulla lieve entità del fatto e sul comportamento dei propri assistiti tale da non delineare i contorni di una vera e propria fattispecie di reato, dimostrato anche dal fatto che si sono ravveduti presentando i documenti.