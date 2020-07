​Pizzaiolo sfrattato dal proprietario che cambia la serratura, il giudice lo reintegra

E’ finita in tribunale la vicenda accaduta al conduttore di un locale pizzeria nella marina di Manduria che quando è andato ad aprire il locale ha trovato la serratura cambiata. Era stato il proprietario dell’immobile il quale, secondo il giudice illecitamente, aveva cercato così di farsi giustizia senza attendere il giudizio pendente oggetto di una causa ancora in corso con il locatore per la richiesta risoluzione del contratto.



Con un procedimento d’urgenza, il pizzaiolo si è rivolto al Tribunale di Taranto il cui giudice di merito, Andrea Paiano, gli ha dato ragione intimando al proprietario la consegna delle nuove chiavi per la ripresa dell’attività interrotta.

Tra proprietario e locatore esiste un contenzioso per presunta morosità di quest’ultimo accusato di non aver pagato il canone annuo di cinquemila euro. Per questo il proprietario aveva chiesto la risoluzione del contratto che il tribunale aveva cautelativamente respinto in attesa di giudizio finale. Nel frattempo la pizzeria, arredi e macchinari inclusi, era stata data in gestione ad un altro pizzaiolo.

Assistito dall’avvocato Francesco Ferretti De Virgilis, il locatore (che sostiene di aver sempre pagato quanto dovuto), ha potuto prendere possesso della pizzeria e dei macchinari di cui è legittimo proprietario. «Il comportamento posto in essere dalla locatrice – scrive il giudice - appare particolarmente grave, se solo si pone mente al fatto che lo stesso è stato posto in essere successivamente e nonostante l’autorità giudiziaria – anche solo se in fase “cautelare” - ha negato il rilascio dell’immobile». Per questo il giudice Paiano ha accolto il ricorso presentato dal pizzaiolo sfrattato in quella maniera condannando la proprietà dell’immobile situati all’interno di un agglomerato turistico nella marina di Manduria al pagamento delle spese in favore dell’avvocato dell’imprenditore.