Gli orfanelli a casa anche a capodanno

Dopo il giorno di Natale a casa, quasi tutti i minorenni manduriani, tuttora affidati alle comunità rieducative perché coinvolti nell’inchiesta nata dalla morte di Antonio Cosimo Stano, hanno potuto passare anche il capodanno in famiglia. Lo ha disposto il Tribunale per i minorenni di Taranto su richiesta dei difensori degli imputati che rispondono a vario titolo di danneggiamento, violazione di domicilio e sequestro di persona e tortura aggravata dalla sopraggiunta morte. Per quest’ultimo reato la pena prevista è di trent’anni di reclusione.

Il giudice delle udienze preliminari, Bina Santella, ha permesso ai minori di trascorrere la giornata del primo dell’anno nelle rispettive famiglie, dalle ore 9 alle ore 20, con divieto di contatti esterni al nucleo familiare. La stessa giudice ha respinto per alcuni l’istanza degli avvocati difensori che per i propri assistiti avevano chiesto lo stesso beneficio per l’intera giornata della prossima epifania.

Alla sbarra, per essere giudicati con il rito abbreviato, ci sono in tutto diciannove imputati, solo tre maggiorenni, tutti accusati di far parte della banda «degli orfanelli», così come si facevano chiamare nelle chat dove facevano girare i terribili video delle vessazioni e delle violenze subite da Stano, la loro vittima. Per quasi tutti, la pubblica accusa ha chiesto la messa alla prova per un periodo che varia da uno a tre anni, superata la quale potranno essere assolti per estinzione del reato.