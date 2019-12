Aveva preso a bastonate un minore, supera la prova e viene assolto

Cinque mesi di attività di volontariato nei servizi sociali del comune di Lizzano sono bastati ad un ventenne di Torricella per essere assolto dal reato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma impropria. Il giovane che è difeso dall’avvocato Davide Parlatano, era stato arrestato il primo febbraio scorso dai carabinieri di Maruggio con l’accusa di aver preso a bastonate un minorenne manduriano con cui qualche giorno prima aveva avuto una discussione verbale. La punizione, preannunciata su Instagram dallo stesso aggressore, avvenne davanti all’istituto alberghiero di Maruggio frequentato dalla vittima alla presenza di numerosi testimoni.

In seguito all’aggressione, al ragazzo di Manduria furono diagnosticati diversi traumi al volto, alla testa, alle mani e al torace. L’aggressore fu invece arrestato e portato in carcere e in seguito fu rimesso in libertà con il solo divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal minore. Subito dopo l’avvocato Parlatano avanzò richiesta di sospensione del procedimento per l’accesso all’istituto della di messa alla prova per adulti. Proposta accolta dal gip Benedetto Ruberto. Terminata positivamente la prova, il giovane torricellese è stato assolto con la formula del non doversi procedere.

Nel corso dell’interrogatorio di convalida, l’indagato ammise di aver sbagliato ottenendo la libertà dopo due giorni e mezzo di carcere. Il giovane aveva riconosciuto l’errore commesso confermando ciò che aveva dichiarato al momento del fermo e cioè che aveva agito così violentemente dopo una lite avuta giorni prima in un bar di Manduria. Risentito per quell’episodio, aveva così deciso di vendicarsi attendendo il giovane studenti all’ingresso della scuola di Maruggio dopo che sul social aveva annunciato che gliel’avrebbe fatta pagare.

N.Din.