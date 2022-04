I progettista delle trincee drenanti alla Marina rinviato a giudizio a Brindisi

Mentre Infuria la polemica per la volontà dell’amministrazione Pecoraro di togliere le castagne dal fuoco ad Acquedotto pugliese sul depuratore di Urmo-Specchiarica, regalando 60.000 metri quadrati di area vincolata a ridosso della riserva naturale ”Bosco Cuturi e Rosamarina” per permettere la realizzazione delle trincee drenanti, dal Tribunale di Brindisi arriva la notizia del rinvio a giudizio di molti dirigenti di Aqp tra cui il responsabile del progetto del depuratore manduriano e delle due varianti stralcio, ingegnere Tarquinio.

Ne da notizia l’associazione «Azzurro Ionio» che annuncia la decisione del Wwf Italia di costituirsi parte civile nel processo che si aprirà a carico dei vertici dell’ente idrico pugliese. Ad avere avuto incarico di curare gli interessi del fondo mondiale per la natura, sono stati gli avvocati manduriani, Francesco Di Lauro (per Wwf Italia) e Luigi Stano (Wwf Brindisi).

I dirigenti di Aqp sono accusati per aver gestito l’acquedotto di Francavilla Fontana il cui scarico emergenziale, giunge fino all’area marina protetta di Torre Guaceto attraverso il “canale Reale”. «Il troppo pieno ed altri reflui fognari – si legge in una nota di Azzurro Ionio -, percorsero decine di chilometri nel canale e si riversarono interamente nella riserva marina provocando ingenti danni alle acque, alla costa, agli ecosistemi».

Dicendosi favorevole a sondare ipotesi alternativa ai buffer vicino alla Masseria Marina, l’associazione ambientalista «non ha alcun timore a sostenere – prosegue la nota stampa - che è meglio il depuratore di Urmo rimanga incompiuto, piuttosto che entrare in funzione come una bomba ecologica ad orologeria: i milioni spesi finora, peraltro nostri e non di AQP – fanno sapere gli attivisti di Azzurro Ionio -, sono poca cosa, bruscolini, rispetto a sprechi ben più raccapriccianti, come gli impianti al Chidro, la Bradanico- Salentina, la Regionale 8 e , soprattutto, i danni turistici ed ambientali che verranno».