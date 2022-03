Falsi attestati di Oss, 40 solo nel leccese, altri a Taranto e Brindisi

Titoli professionali di Operatore socio sanitario con timbri falsi conseguiti al termine di corsi farsa pagati profumatamente. Su questa presunta truffa a capo della quale ci sarebbe un manduriano, indagano le tre procure salentine di Taranto, Lecce e Brindisi. Il Tribunale leccese più avanti di tutti dove ieri la giudice delle udienze preliminari, Giulia Proto, già pronta per esprimersi sul rinvio a giudizio chiesto dal pubblico ministero Donatina Buffelli, ha rimandato tutti al prossimo 8 aprile nell’aula bunker del carcere di Borgo San Nicola a Lecce, per permettere la presenza di una quarantina di presunte vittime aggiunte a quelle iniziali che ieri si sono costituite parte civile nel procedimento.

A rischiare il processo sono otto persone ognuna delle quali con compiti diversi nella conduzione dell’istituto “Giacomo Leopardi”, con sede a Manduria, Lecce e Copertino, in carica dal 30 dicembre 2014 al 10 luglio del 2017. Devono rispondere dei reati di concorso in truffa, falsità materiale commesso da privato e da pubblico ufficiale, contraffazione di pubblici sigilli con le aggravanti. Secondo la Procura salentina, a capo dell’organizzazione ci sarebbe un manduriano di 54 anni, C.D.G., che lo difende l’avvocato Antonio Liagi, insieme ad altre sette persone residenti nei comuni di Taranto, Lecce, Brindisi, e in altri centri delle tre province.

Le tre inchieste sono nate dall’esposto di Operatori socio sanitari che avevano ottenuto il titolo frequentando i corsi del centro di formazione Giacomo Leopardi dietro pagamento di 2.800 euro. Partecipando e superando il concorso pubblico indetto dalla Asl di Foggia, alcuni di loro invece di ricevere la lettera di assunzione, avevano avuto la comunicazione dalla Asl che il loro diploma era un falso. Altri che erano stati già assunti da cooperative sociali e società di affari, erano stati licenziati per lo stesso motivo. L’8 aprile si saprà la sorte degli indagati.