Tentata rapina al Conad, oggi i due banditi davanti al gip

È prevista per oggi l’udienza di convalida del fermo dei due manduriani accusati di essere i protagonisti della tentata rapina di sabato sera al supermercato Conad di via per Avetrana a Manduria a cui è seguito un inseguimento d’auto con la polizia che li ha bloccati dopo aver esploso colpi d’arma da fuoco. Si tratta di C.V. di 30 anni e V.F. di 26 difesi rispettivamente dagli avvocati Dario Blandamura e Armando Pasanisi.

Entrambi pregiudicati per reati di rapina e contro il patrimonio (il più piccolo ha da poco scontato una pena di 9 anni per rapina commessa quando era ancora minorenne), devono rispondere di concorso in tentata rapina, ricettazione (per il possesso della Fiat Panda risultata rubata), resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. L’udienza si terrà in collegamento video tra la casa circondariale e il Tribunale di Taranto davanti al gip Rita Romano con la presenza degli avvocati e del pubblico ministero Mariano Buccoliero che ha firmato il verbale del fermo.

Tra i capi d’imputazione manca il possesso di armi per cui, contrariamente a quanto è stato riportato in precedenza, i due presunti rapinatori non erano armati o lo erano con armi giocattolo.