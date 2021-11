Il pusher arrestato rimesso in libertà il giorno dopo

Il ventiquattrenne manduriano D.T., arrestato l’altro ieri e lasciato ai domiciliari dopo che la polizia gli aveva trovato in casa 270 grammi di hashish, due bilancini di precisione ed altri arnesi per il taglio degli stupefacenti, è stato rimesso in libertà. E’ stato deciso ieri dal giudice delle indagini preliminari, Francesco Ruberto accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore Davide Parlatano.

Il giovane con precedenti per droga, giovedì mattina aveva ricevuto la visita degli agenti della Squadra mobile di Taranto che si erano presentati a casa con un mandato di perquisizione trasformato poi, su disposizione del pubblico ministero Remo Epifani, in una misura di custodia cautelare ai domiciliari.

Il presunto spacciatore che da ieri è libero, resta comunque indagato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente.